ФСБ пресекла деятельность двух группировок подпольных банкиров

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области пресекли деятельность двух организованных преступных группировок, занимавшихся незаконными банковскими операциями.
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Следователи считают, что руководили группировками Евгений Усачёв и Евгений Михайленко. Преступным сообществам в теневых финансовых операциях помогали более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами подпольных банкиров пользовались коммерсанты в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
ГУ МВД России по Ростовской области по выявленным фактам возбудило уголовные дела по статье о неправомерном обороте платёжных средств.
Ранее NEWS.ru писал о задержании сотрудниками ФСБ в Краснодарском крае лиц, подозреваемых в причастности к «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ террористическая группировка).