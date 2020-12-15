ФСБ пресекла деятельность двух группировок подпольных банкиров

https://static.news.ru/photo/df29a44e-3eba-11eb-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области пресекли деятельность двух организованных преступных группировок, занимавшихся незаконными банковскими операциями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. По словам собеседника агентства, через группировки могли пройти несколько миллиардов рублей, которые незаконным путём обналичивались и выводились из России. Точную сумму ущерба следствию ещё предстоит установить. Предполагаемые лидеры и рядовые участники ОПГ арестованы.

Следователи считают, что руководили группировками Евгений Усачёв и Евгений Михайленко. Преступным сообществам в теневых финансовых операциях помогали более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами подпольных банкиров пользовались коммерсанты в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

ГУ МВД России по Ростовской области по выявленным фактам возбудило уголовные дела по статье о неправомерном обороте платёжных средств.

Ранее NEWS.ru писал о задержании сотрудниками ФСБ в Краснодарском крае лиц, подозреваемых в причастности к «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ террористическая группировка).