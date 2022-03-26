ФСБ пресекла нелегальный канал миграции на Урале

ФСБ задержала двоих уральцев за организацию более 40 фиктивных браков с мигрантами
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:44, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Управление ФСБ России по Свердловской области выявило канал нелегальной миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что двое местных жителей организовали свыше 40 фиктивных браков. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками управления ФСБ РФ по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону и ОМВД России по Режевскому району пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые организовали в 2021 году незаконное пребывание в России иностранных граждан, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на основании фиктивных браков иностранные граждане получали разрешение на временное проживание на территории РФ.
Ранее в Уфе сотрудники ФСБ задержали четверых россиян, которые подозреваются в причастности к подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде терроризма. У них изъяты экстремистская литература, гранаты, радиостанции, средства коммуникации, самодельные зажигательные устройства, а также одежда и средства, предназначенные для использования в полевых условиях.