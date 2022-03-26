ФСБ пресекла нелегальный канал миграции на Урале

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Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт на объекте УФСИН в Красноярском крае, используя взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ (ЦОС). Отмечается, что в Telegram сторонник запрещённой организации выступал с призывами к совершению терактов.

25-летнего гражданина России, проживающего в Норильске, задержали 22 марта. В ЦОС сообщили, что задержанный признался в планах «подорвать СИЗО с целью освободить пленных мусульман». Согласно показаниям задержанного, с использованием самодельного...