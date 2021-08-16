Эксперт раскрыл схему аферистов со звонком бухгалтеру

Новый вид мошенничества начали использовать телефонные злоумышленники. Они звонят бухгалтеру компании от имени генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам эксперта, подделать телефонный номер при таком типе мошенничества не является проблемой. Трудности возникают с голосом. Для того, чтобы его подделать, существует два варианта.

Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись, — расказал Голованов.

Также существует вариант, при котором злоумышленники совершают видеозвонок, анимируя лицо человека. В режиме реального времени это сделать довольно сложно, поскольку в данном случае всё зависит от оборудования, которое стоит довольно дорого. Чтобы скрыть огрехи видео, оно транслируется в низком качестве, а «гендиректор» убеждает бухгалтера, что он «на острове», где очень плохой интернет.

Сергей Голованов отмечает, что в настоящее время такие случаи мошенничества наблюдаются преимущественно в Западной Европе, хотя с некоторых пор они также перекинулись на Азию. Эксперт полагает, что в ближайшее время этот тренд дойдёт и до России.

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