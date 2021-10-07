Экс-замминистра просвещения Марина Ракова арестована судом Москвы

Тверской районный суд арестовал бывшую замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря. Также арестован гражданский муж бывшей чиновницы Артур Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве, сообщает РЕН ТВ.

Ракова стала фигурантом уголовного дела по хищению более 50 млн рублей, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». После объявления её в розыск она сама явилась к следователю. Также в рамках уголовного дела были арестованы бывший гендиректор «Фонда новых форм развития образования» Максим Инкин и его экс-заместитель Евгений Зак.

Что касается гражданского мужа Раковой, он был фиктивно трудоустроен в «Фонд новых форм развития образования», пока его супруга находилась в должности гендиректора данной организации. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил более 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра просвещения Марине Раковой уже предъявлены обвинения. МВД ходатайствовало о заключении под стражу.