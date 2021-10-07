Экс-замминистра просвещения Марина Ракова арестована судом Москвы

Тверской районный суд арестовал бывшую замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря. Также арестован гражданский муж бывшей чиновницы Артур Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве, сообщает РЕН ТВ.
Ракова
Что касается гражданского мужа Раковой, он был фиктивно трудоустроен в «Фонд новых форм развития образования», пока его супруга находилась в должности гендиректора данной организации. С 2017 по 2019 годы под видом зарплаты он получил более 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-замминистра просвещения Марине Раковой уже предъявлены обвинения. МВД ходатайствовало о заключении под стражу.