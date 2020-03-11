https://static.news.ru/photo/a0ac0aca-63bb-11ea-9e04-fa163e074e61_660.jpg Олег Коршунов Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов приговорён Замоскворецким судом Москвы к девяти годам колонии по делу о растрате.

Об этом NEWS.ru сообщила пресс-служба суда. Приговор огласила судья Наталья Чепрасова. Фигурантами дела также являются экс-замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и бывший начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ Алексей Данилов.

Следствие установило, что в 2016 году Коршунов и Алексеева организовали аукционы на поставку топлива и сахара для ФСИН по завышенной стоимости, нанеся таким образом ущерб государству на сумму более 155 млн рублей.

Коршунов ранее уже был осуждён на семь лет колонии за растрату свыше 265 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для покупки обуви заключённым. Этот приговор пока не вступил в законную силу — адвокаты подсудимого подали апелляционную жалобу.

Как передавал NEWS.ru, прокурор требовал назначить Коршунову наказание в виде 12 лет заключения в колонии.