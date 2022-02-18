Экс-сотрудницу МВД и мисс Сибирь освободили из-под домашнего ареста

Уголовное дело о хранении наркотиков в отношении бывшей сотрудницы архивного отдела ГУ МВД по Новосибирской области Александры Черемисиной, побеждавшей в Miss Fashion Siberia 2021, завершено, сообщает Сиб.фм. Материалы отправили в прокуратуру на утверждение, а девушку освободили из-под домашнего ареста.

Черемисину задержали осенью 2021 года. 15 октября у неё при себе обнаружили около трёх граммов наркотического вещества мефедрон, и на следующий день Заельцовский районный суд постановил поместить 29-летнюю девушку под домашний арест.

Меру пресечения продлили на два месяца в декабре, а 14 февраля в очередном продлении суд отказал. Также известно, что родители экс-полицейской работают в правоохранительных органах.

Также сообщалось, что Черемисина, пока ещё служила в полиции, приобрела наркотик для собственного употребления. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, что грозит лишением свободы на срок от трёх до десяти лет.

Ранее начальника полиции в речном порту Краснодара Владимира С. и бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города Константина Г. заподозрили в подкидывании наркотиков задержанному. Их обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков. О предполагаемом сговоре стало известно благодаря показаниям знакомого одного из стражей порядка.