Экс-прокурор Владикавказа получила 12 лет за подготовку заказного убийства

Мосгорсуд приговорил экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС. Она «заказала» у преступной группировки Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к множеству убийств, убийство бывшего мужа её сестры — следователя московского транспортного управления СКР Александра Леонова. Мотивом преступления стали судебные разбирательства сестры заказчицы с её мужем, так как они не могли поделить совместно нажитое имущество. Швецова вину не признала, и ожидается, что защита обжалует решение суда в апелляционном порядке.

Суд признал Швецову Ольгу Фёдоровну виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 33, п «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы, — цитирует приговор судьи ТАСС.

Также Швецову лишили званий «старший советник юстиции» и «Заслуженный работник прокуратуры РФ».

Убийство Леонова произошло 12 сентября 2012 года возле его дома. В тот день он возвращался домой вместе со своей возлюбленной, когда навстречу ему вышли незнакомцы и открыли огонь. Его убили пятью выстрелами в упор из огнестрельного оружия, его спутницу не тронули.

Спустя несколько лет исполнителей поймали, и они указали на заказчицу преступления — Ольгу Швецову. В конце 2019 года её арестовали в аэропорту Беслана, откуда она направлялась в Москву. Следствие выяснило, что женщина за убийство не платила, и считает, что Швецова могла что-то пообещать организатору либо банда взялась за дело из уважения к ней.

Ранее сообщалось, что следователи задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации заказных убийств через даркнет. По данным следствия, мужчина причастен к убийству двух человек.