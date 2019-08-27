https://static.news.ru/photo/226f5d9c-c8e3-11e9-a325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двое бывших сотрудников МВД из Москвы, а также их соучастники предстанут перед судом за организацию преступного сообщества и коррупционные преступления, в том числе взятки. Об этом сообщает Следственный комитет.

Следственными органами столичного СУ СК завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции, а также их шестерых соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям УК «Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем», «Легализация денежных средств или иного имущества», «Дача взятки в особо крупном размере», «Получение взятки в особо крупном размере», «Организация незаконной миграции, совершённое организованной группой», а также «Покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершённые в особо крупном размере».

Следствие полагает, что с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое сотрудников МВД из системы органов миграционного учёта в Новой Москве, а также их 58-летняя родственница «создали преступное сообщество, в которое вовлекли иных лиц».

Фигуранты дела, в частности, получили от представителей иностранных граждан, взятку на сумму более 44 млн рублей. В результате обвиняемые совершили «фиктивную постановку на учёт по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан».

СК вышел на эту группу при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников полиции, подозреваемого в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

В рамках расследования дела правоохранительные органы допросили более 150 свидетелей.

Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную многоэпизодностью и неочевидностью совершённых преступлений, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех фигурантов. Объём уголовного дела составил 81 том, — говорится в сообщении СК.

В отношении одного из фигурантов материалы выделены в отдельное производство. Его рассмотрят в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину и помогал следствию.

В отдельное производство также выделены уголовные дела в отношении неустановленных соучастников преступлений, поиски которых продолжаются.

Как писал News.ru, ранее глава управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрий Мирясов извинился за похищение и пытки местного жителя Александра Новосёлова, которые он пережил в 2004 году. Мужчина подвергся злоупотреблениям со стороны двух сотрудников милиции и бизнесмена, на тот момент — будущего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина.