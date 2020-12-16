Экс-оперативнику по делу Голунова не дали отказаться от защиты

https://static.news.ru/photo/548030ba-404a-11eb-ade3-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Судья Сергей Груздев отказался удовлетворить ходатайство бывшего оперативника Игоря Ляховца об отказе от защиты, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Ляховец, обвиняемый в соучастии в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, расторг соглашения с уже защищавшими его адвокатами и заявил, что будет защищаться сам.

Это не связано с материальным положением. Я имею два высших юридических образования, большой опыт работы, у меня уже есть своя позиция. Не желаю чтобы участвовал защитник по назначению, я не буду согласовывать с ним свою позицию. Прошу не назначать, — объяснил он.

Судебное заседание снова отложили: суд дал возможность Ляховцу заключить соглашения с другими адвокатами. Если этого не будет сделано, суд сам назначит ему защитника. Следующее заседание пройдёт 24 декабря.

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019 и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.



Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.