Суд Подольска начал рассмотрение по существу дела бывшего главы Серпуховского района Московской области (теперь городской округ Серпухов) Александра Шестуна. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию преступных доходов, незаконное предпринимательство и получение крупной взятки.
На судебное заседание 12 марта, которое началось позже назначенного срока, пришли не только журналисты, но и сторонники подсудимого,
Следствие считает, что бывший чиновник руководил несколькими десятками частных компаний, а на доходы от их деятельности покупал по заниженным ценам муниципальную недвижимость. Ущерб от его деятельности оценён в 62 млн рублей. Ранее Красногорский суд уже постановил обратить в пользу государства активы 36 ответчиков по этому делу на сумму в 10 млрд рублей — экс-глава Серпуховского района регистрировал незаконно приобретённое имущество на родственников и знакомых, как установило следствие.
Шестун в своей речи попросил дать гособвинителю отвод и обвинил прокурора в связях с организованной преступностью. Следующее заседание состоится 17 марта.
Ранее супруга Шестуна обвинила Гепрокуратуру в приписывании Шестуну активов, к которым он на самом деле не имеет никакого отношения, передавал NEWS.ru.
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