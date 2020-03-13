https://static.news.ru/photo/cef6323c-6511-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Суд Подольска начал рассмотрение по существу дела бывшего главы Серпуховского района Московской области (теперь городской округ Серпухов) Александра Шестуна. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию преступных доходов, незаконное предпринимательство и получение крупной взятки.

На судебное заседание 12 марта, которое началось позже назначенного срока, пришли не только журналисты, но и сторонники подсудимого, передаёт канал «360». Прокуроры зачитывали обвинение около пяти часов, закончив только около 19:00.

Следствие считает, что бывший чиновник руководил несколькими десятками частных компаний, а на доходы от их деятельности покупал по заниженным ценам муниципальную недвижимость. Ущерб от его деятельности оценён в 62 млн рублей. Ранее Красногорский суд уже постановил обратить в пользу государства активы 36 ответчиков по этому делу на сумму в 10 млрд рублей — экс-глава Серпуховского района регистрировал незаконно приобретённое имущество на родственников и знакомых, как установило следствие.

Шестун в своей речи попросил дать гособвинителю отвод и обвинил прокурора в связях с организованной преступностью. Следующее заседание состоится 17 марта.

Ранее супруга Шестуна обвинила Гепрокуратуру в приписывании Шестуну активов, к которым он на самом деле не имеет никакого отношения, передавал NEWS.ru.