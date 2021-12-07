Экс-глава вольной борьбы Петербурга задержан по подозрению в убийстве

Сегодня, 7 декабря, в Петербурге по подозрению в заказном убийстве был задержан Владимир Кулибаба, бывший помощник председателя Олимпийского комитета. Его также считают «правой рукой» криминального авторитета Кости Могилы. Следствие возбудило против Кулибабы уголовное дело по статье об убийстве, сообщает Пятый канал. Отмечается, что дело может быть связано с расследованием гибели гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля.

В 2010-м Кулибабе уже были предъявлены обвинения в организации этого убийства, однако в 2012 году Верховный суд РФ подтвердил оправдательный приговор петербургского городского суда, ранее признавшего его невиновным.

Также известно, что находясь в заключении, после проведения медицинской экспертизы в тюремной больнице мужчина официально получил третью группу инвалидности. После этой процедуры он мог добиваться освобождения по состоянию здоровья.

Ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы одного из бывших лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ярослава Тарасенко за причастность к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (мужа оперной певицы Марии Максаковой) в Киеве.