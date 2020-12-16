Экс-глава МВД Коми предстанет перед судом за многомиллионную взятку

https://static.news.ru/photo/6365501e-410e-11eb-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР завершил расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Республики Коми Виктора Половникова, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путём средств (ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Половников получил 14 млн из обещанных 25 за содействие обвиняемому в мошенничестве, совершённом организованной группой, и легализации преступных доходов. В частности, он распорядился заменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, а также исключить из обвинения квалифицирующий признак — совершение преступления организованной группой.

Часть полученных денег Половников легализовал, купив квартиру в таунхаусе и долю на земельный участок.

Виновным он себя не признаёт. В ведомстве отметили , что по делу собрано достаточно доказательств, в ближайшее время оно с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru писал, что заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александра Махова задержали по подозрению в получении крупной взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело.