Экс-чиновника из Новосибирска потребовали осудить на восемь лет колонии

Прокуратура потребовала для бывшего председателя комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни восемь лет колонии строгого режима за взяточничество, незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов, сообщает «Сиб.фм». По данным следствия, чиновник несколько лет получал взятки и незаконно помогал размещать рекламу на территории города.

Отмечается, что Лобыня получил так 899 тысяч рублей, из которых 420 тысяч «отмыл» через подконтрольные фирмы.

В деле 14 преступных эпизодов. Прокуратура Дзержинского района потребовала приговорить Дмитрия Лобыню к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначить ему наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти сроком на пять лет и штрафа в размере 100 тысяч рублей, — рассказала помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Дмитрий Лобыня был арестован в сентябре 2020 года. Как установило следствие, 14 сентября представитель одной из коммерческих организаций обратился к чиновнику с просьбой выдать разрешение на размещение наружной рекламы, не соответствующей требованиям.

Чиновник попросил за исполнение просьбы 200 тысяч рублей, которые надо было перечислить на счёт подконтрольной ему организации. На следующий день после получения средств Лобыня подписал разрешение.