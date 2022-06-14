Экс-чиновник из Читы получил 13 лет колонии за взятки в 166 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-замначальника управления дорожного хозяйства «Забайкалье» получил 13 лет колонии строгого режима за взятки в 166 млн рублей, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края. Кроме этого, чиновник должен будет выплатить штраф в 120 млн рублей. В законную силу приговор ещё не вступил.

С сентября 2011-го по июль 2018 года подсудимый получал от занимающихся содержанием и обустройством дорог федерального значения организаций деньги и ценные бумаги, а также договоры купли-продажи недвижимого имущества в Сочи. Последние оформлены на его близких родственников.

Также бывший замначальника управления заставил предпринимателей передать ему долю в уставном капитале ООО «Обустройство», тоже занимающегося дорожной деятельностью. Часть всех полученных денег он легализовал через покупку магазина «Темп» в Чите.

Недвижимость и половина доли магазина теперь конфискованы в доход государства, как и более 153 млн рублей денежных средств.

Этим же приговором признали виновным бывшего гендиректора ООО «Обустройство», которому назначили девять лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 96,6 млн рублей.

1 июня суд конфисковал у экс-главы МВД Коми Виктора Половникова таунхаус и участок земли, купленные на взятку. Его осудили в октябре 2021 года за получение взятки в 14 млн рублей и лишили звания генерал-майора полиции.