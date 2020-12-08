Двух полицейских в Москве задержали за вымогательство

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На территории Москвы силовики задержали двух полицейских. Правоохранителей подозревают в вымогательстве под угрозой возбуждения уголовного дела. После задержания они будут уволены из органов по отрицательным мотивам. Об этом журналистам в среду, 9 декабря, рассказали представители столичного ГУ МВД.

Задержанные были сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу столицы. По версии следствия, силовики вымогали деньги у граждан. Сколько всего эпизодов в деле и удалось ли у кого-либо выманить деньги, пока не уточняется. Чтобы получить наживу, полицейские угрожали пострадавшим подбросить наркотики и возбудить в их отношении уголовное дело, передаёт РИА Новости.

Руководителей нечистых на руку правоохранителей накажут в дисциплинарном порядке за то, что они не уследили за противоправной деятельностью своих подчинённых.

Как ранее писал NEWS.ru, в августе журналисты издания «Росдержава» Александр Долгов и Ян Кателевский были задержаны в Московской области за вымогательство и порчу имущества. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Журналисты являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статьям о вымогательстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.