https://static.news.ru/photo/a2b0f16e-23e2-11ea-9f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи СКР Бурятии раскрыли убийство двух девушек 17 и 18 лет, совершённое 17 лет назад. Обвинения в совершении преступления предъявлены действующему и бывшему сотрудникам полиции.

По версии следствия, в августе 2002 года мужчины вместе с девушками распивали алкоголь в лесу. Между ними произошла ссора и сотрудники МВД зарубили потерпевших топором. На след преступников позволил выйти тщательный анализ материалов уголовного дела, который был проведён наиболее опытными сотрудниками ведомства.

Обвиняемые заключены под стражу. СКР продолжает следственные действия по установлению полной картины преступления, а также проверяет на причастность к нему ещё ряда полицейских, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что две несовершеннолетние жительницы Архангельска подозреваются в убийстве своей сверстницы. Совершение преступления они объяснили неприязнью к жертве и якобы её заносчивым поведением.