Двоих сотрудников ярославской ИК-1 задержали по подозрению в истязаниях

https://static.news.ru/photo/4d4ebe16-7852-11eb-977c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали двух действующих сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославской области, которых подозревают в причастности к избиению заключённых и издевательствах над ними.

Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по области. В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео, где сотрудники УФСИН избивают двух человек. Одного заставляют лечь на стол и бьют дубинками. От другого требуют присесть, тот говорит, что не может, после чего его силой кладут на стол и также избивают. Издание утверждает, что дело происходит в Ярославской ИК-1.

СУ СК РФ по региону на основании сообщений СМИ возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура инициировали проверки.

В настоящее время следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для задержанных тюремщиков.

15 января 2020 года Заволжский суд Ярославля вынес приговор в отношении первого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии Сергея Ефремова. Мужчина пошёл на сделку со следствием, дал признательные показания на себя и других сотрудников колонии. В итоге ему присудили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, запретили занимать госдолжности два года, а также лишили специального звания капитана внутренней службы.1 декабря наказание после апелляции было смягчено до трёх с половиной лет лишения свободы, писал NEWS.ru.