Двоих мужчин арестовали в Москве за избиение полицейских

Суд арестовал мигранта и россиянина, обвиняемых в избиении двух полицейских в Царицыно, сообщила официальный представитель столичного управления СК России Юлия Иванова изданию Lenta.ru. Мужчин обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.

Ночью 9 февраля два сотрудника полиции прибыли по вызову жителей района. Двое мужчин распивали спиртные напитки на детской площадке, отказались показать документы и оказали сопротивление при задержании. Один отобрал у сотрудников дубинку, из-за чего второму полицейскому пришлось достать оружие и пригрозить стрельбой.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается, — сказала Иванова.

По вменяемой подозреваемым статье им грозит либо до пяти, либо до десяти лет лишения свободы в зависимости от опасности для жизни и здоровья полицейских.

Ранее суд в Воронеже арестовал 27-летнего гражданина США, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Согласно материалам дела, 17 января американец был снят с пассажирского поезда за нарушение общественного порядка в состоянии опьянения. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции, где он продолжил буянить.