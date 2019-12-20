https://static.news.ru/photo/967b1570-2327-11ea-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельске две несовершеннолетние жительницы подозреваются в убийстве своей сверстницы. 17-летние девушки заранее выбрали себе жертву и подготовились к преступлению.

Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Одна из преступниц 29 июня договорилась встретиться со знакомой девушкой. При встрече её ударили стеклянной бутылкой по голове. Когда она упала, её начали душить ремнём, надели на голову пакет, били бутылками и резали стеклом. Затем девушки скрылись с места преступления.

Тело погибшей нашли на следующий день. Следователи быстро установили подозреваемых. На допросе девушки признались в убийстве и в деталях рассказали, как организовали его.

Мотивом они назвали неприязнь к знакомой, якобы та вела себя с ними заносчиво.

Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершённом группой лиц.

Ранее NEWS.ru сообщал о жителе Салехарда, который убил брата, вспомнив во время застолья свои детские обиды.