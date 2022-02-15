Пьяные дворники изнасиловали девушку на востоке Москвы

На Вешняковской улице, расположенной на востоке Москвы, два пьяных дворника изнасиловали девушку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Подозреваемых в преступлении задержали, ими оказались выходцы из стран ближнего зарубежья.

В полицию поступил звонок, неизвестный рассказал, что слышал крики женщины и заметил двух мужчин. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28-летнюю девушку, которая сообщила об изнасиловании.

Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают дворниками в Москве в районе Вешняки, — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчины в момент изнасилования были пьяны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование группой лиц по предварительному сговору).

Ранее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве и последующем расчленении мужчины на севере Москвы. Подозреваемый в убийстве, которого идентифицировали как 44-летнего гражданина Узбекистана Умида Ешанкулова, познакомился со своей жертвой в Интернете, на сайте знакомств.