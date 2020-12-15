Два подполковника полиции пойдут под суд за аферу с адвокатом

https://static.news.ru/photo/682c7ede-3f00-11eb-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело, фигурантами которого являются два подполковника полиции.

Об этом официальный представитель СК РФ Юлия Иванова рассказала Lenta.ru. Бывшего начальника отдела полиции по району Дорогомилово (Москва) и его заместителя обвиняют по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как считает следствие, в период с сентября по октябрь 2019 года офицеры полиции пообещали адвокату повлиять на результаты процессуальной проверки и помочь ему уйти от уголовного преследования. За свои услуги подполковники попросили 7 млн рублей. При этом обвиняемые не собирались помогать юристу и не имели для этого практической возможности. 17 октября полицейские назначали встречу адвокату, на которой их с поличным задержали сотрудники ФСБ при получении 3,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший первый заместитель мэра Сочи Анатолий Рыков, экс-замглавы города Сергей Юрин, бывшие заместитель начальника правового управления горадминистрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк в качестве обвиняемых предстанут перед судом. Экс-чиновникам и бывшему юристу инкриминируют взяточничество, общий размер полученных незаконным путём денежных средств оценивается в 120 млн рублей.