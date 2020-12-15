Два подполковника полиции пойдут под суд за аферу с адвокатом

Следственный комитет РФ направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело, фигурантами которого являются два подполковника полиции.
Об этом официальный представитель СК РФ Юлия Иванова
Как считает следствие, в период с сентября по октябрь 2019 года офицеры полиции пообещали адвокату повлиять на результаты процессуальной проверки и помочь ему уйти от уголовного преследования. За свои услуги подполковники попросили 7 млн рублей. При этом обвиняемые не собирались помогать юристу и не имели для этого практической возможности. 17 октября полицейские назначали встречу адвокату, на которой их с поличным задержали сотрудники ФСБ при получении 3,5 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший первый заместитель мэра Сочи Анатолий Рыков, экс-замглавы города Сергей Юрин, бывшие заместитель начальника правового управления горадминистрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк в качестве обвиняемых предстанут перед судом. Экс-чиновникам и бывшему юристу инкриминируют взяточничество, общий размер полученных незаконным путём денежных средств оценивается в 120 млн рублей.