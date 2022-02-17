Друг убитого в Карачаево-Черкесии туриста рассказал о ходе конфликта

Погибшего в Карачаево-Черкесии туриста по имени Олег зарезали незаметно во время драки, рассказал его друг Артём Апричник в разговоре с РЕН ТВ. Путешественники прилетели на горнолыжный курорт Архыз из Москвы, и по пути из аэропорта Минеральных Вод случился конфликт с местными жителями, который начался из-за того, что гости из Москвы справили нужду на улице.

Нас было семь человек. Захотелось в туалет, водитель остановился. Олег пошёл справлять нужду. Я на самом деле тоже стоял рядом, просто не начал ещё это делать. Местные ребята ехали на автомобиле, увидели нас, остановились и в агрессивной форме начали спрашивать, что мы делаем. Заявили, что у них так не принято. Мы принесли извинения. Видимо, этого оказалось мало. Началась драка. Очень тихо и незаметно для всех был нанесён ножевой удар, — вспомнил Апричник.

Раненому вызвали скорую, но он умер по дороге в больницу. Напавшие, по словам свидетеля, сразу сбежали и помочь не попытались.

Ранее жителя станицы Сторожевой (Карачаево-Черкесская Республика) объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве уроженца Москвы. В региональном СУ СК РФ отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ведомстве добавили, что, по данным оперативников, ЧП произошло 16 февраля недалеко от станицы Кардоникской.