https://static.news.ru/photo/40660640-cfee-11e9-8f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гособвинение запросило сроки для двух молодых людей, обвиняемых в жестоком убийстве жительницы кубанского посёлка Псебай Натальи Дмитриевой. 5 сентября в Краснодарском краевом суде начались прения по этому делу. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе инстанции.

Прокурор запросила для Савелия Никифорова 19 лет колонии строгого режима, а для Бондаренко, которому на момент совершения преступления было 17 лет, — 10 лет. Это максимальный срок для несовершеннолетних, — сказала пресс-секретарь суда Олеся Жданова.

Преступление произошло в мае 2018 года в посёлке Псебай Краснодарского края. Следствие установило, что молодые люди выпивали в кафе, а после этого пошли провожать потерпевшую. В тот день Наталья также проводила время в кафе с подругой. По дороге подсудимые напали на женщину, изнасиловали и убили её. На момент совершения преступления Бондаренко было 16 лет, а Никифорову — 20.

Им предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера.

Происшествие вызвало большой резонанс. Местные жители несколько раз собирались на сходы, жаловались на бездействие правоохранителей.

Ранее News.ru писал о том, что задержаны подростки, готовившие массовое убийство в Кушве.