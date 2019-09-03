https://static.news.ru/photo/37e940b0-ce6b-11e9-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Константин Петров, бывший директор одной из московских школ, приговорён к четырём годам лишения свободы за мошенничество на сумму в 28 млн рублей.

Об этом сообщается в пресс-релизе СК РФ. Мужчину признали виновным по статьям «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

Следствие установило, что Петров, занимая с 2007 по 2010 год пост директора школы, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам учеников перечислить деньги в некоммерческий фонд. Фактически, как отмечают в СК, родители платили за зачисление своих детей в учебное учреждение. Затем директор похитил собранные средства в размере 28 млн рублей, перечислив их на личные счета.

Петров скрывался от следствия с 2011 года и был задержан в марте 2018 года.

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