Девочку изнасиловали на концерте рэпера Boulevard Depo в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ведется разбирательство по делу об изнасиловании 15-летней девочки на клубном концерте рэпера Boulevard Depo, сообщает АН «Оперативное прикрытие». По данным агентства, инцидент произошел 27 апреля в заведении на проспекте Медиков.

Ученица девятого класса познакомилась на концерте с 16-летним уроженцем Мордовии и его друзьями. Девушка в ходе общения с новыми знакомыми по их предложению употребила неизвестную жидкость. После ей стало плохо. Двое неизвестных из новой компании, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, завели в мужской туалет, где совершили с ней половой акт.

Правоохранители устанавливают местонахождение знакомого жертвы и просматривают записи с камер видеонаблюдения в клубе.

Ранее сообщалось о задержании троих посетителей московского «Бургер Кинга», которых обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки-инвалида в туалете заведения. Знакомство мужчин с жертвой состоялось за несколько минут до насилия. Инцидент произошел вечером 25 апреля в ТЦ «Шагал». Девушка была с мамой. Пока двое мужчин по очереди забалтывали родительницу, третий уводил жертву в туалет заведения и насиловал.