Девочка в Белгороде обвинила своих родителей в изнасилованиях их с братом
В Следственном комитете сообщили об аресте 44-летнего мужчины и его 36-летней супруги в Белгородской области после того, как их заподозрили в растлении собственных детей. Об этом полиции рассказала 13-летняя дочь семьи, которая заявила, что родители принуждали их с младшим братом к интимной связи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Первоначально в полицию
Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве пятилетней девочки. Мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка, сообщила пресс-служба главка СК РФ по Костромской области.
Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда её забрали двое мужчин. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях. Один из мужчин хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех».