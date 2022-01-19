Девочка в Белгороде обвинила своих родителей в изнасилованиях их с братом

В Следственном комитете сообщили об аресте 44-летнего мужчины и его 36-летней супруги в Белгородской области после того, как их заподозрили в растлении собственных детей. Об этом полиции рассказала 13-летняя дочь семьи, которая заявила, что родители принуждали их с младшим братом к интимной связи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первоначально в полицию обратился отец семейства, который заявил полицейским, что его дочь изнасиловал 20-летний знакомый. Позже девочка призналась, что она завела отношения с мужчиной по своей воле для того, чтобы уберечь себя и брата от насильственных действий со стороны родителей. В отношении пары возбудили три уголовных дела. Если заключённые будут найдены виновными, то им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве пятилетней девочки. Мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка, сообщила пресс-служба главка СК РФ по Костромской области.

Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда её забрали двое мужчин. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях. Один из мужчин хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех».