https://static.news.ru/photo/445f55e4-6387-11ea-ad31-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Экс-полицейский Игорь Ляховец на рассмотрении апелляционной жалобы на его арест в Мосгорсуде заявил о том, что на него оказывается давление. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

В отношении меня и моих сотрудников оказывается неоспоримое психологическое давление. Комплекс мер психологического воздействия: избрание меры пресечения в виде ареста, все сотрудники — те, что задерживали меня в Краснодаре, встречавшие меня в Москве сотрудники УСБ, конвоиры — не сомневались, что меня арестуют, и говорили мне об этом. Я содержусь в одиночной камере как террорист. Некоторое время я содержался в робе, которая была мне мала, в отличие от других арестованных, — заявил он.

Он также заявил, что дело задерживавших Голунова полицейских могут засекретить

Есть вероятность, что это последняя возможность высказаться. Скоро заседания будут проводиться в закрытом режиме по причине секретности. Об этом говорят следователи, — утверждает Ляховец.

Как писал NEWS.ru, экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец дал показания по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, силовики начали следить за сотрудником СМИ после получения информации из столичного СИЗО-3. По этим данным было якобы заведено дело для предварительной проверки в отношении неустановленного лица, использующего определённый номер телефона.