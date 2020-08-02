Дело сестёр Хачатурян будет слушаться судом присяжных

https://static.news.ru/photo/071655a2-d56a-11ea-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов Ангелины и Крестины Хачатурян о слушании дела судом приясжных, передаёт корреспондент NEWS.ru со ссылкой на защиту обвиняемых.

Такое ходатайство среди прочил заявили адвокаты сестёр на предварительном заседании. Заседание проходило в закрытом режиме, результат огласили также без участия журналистов.

В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: убийство группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.