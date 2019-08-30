Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
Соответствующее решение суд принял в середине августа, уточнил источник РИА
Как писал News.ru ранее, экс-директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, являющийся фигурантом дела о хищении на стройке «Ново-Огарёво», заявил о пропаже $30 тыс. и 500 тыс. рублей при обыске. По его словам, указанная в документах следствия сумма отличается от той, что была изъята на самом деле.