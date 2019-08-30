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Второй обвиняемый в деле о покушении на калининградского журналиста Игоря Рудникова появился спустя три года после совершения преступления. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из сообщения в Telegram-канале ведомства, обвиняемого зовут Михаил Васюк. По версии следствия, он держал журналиста в тот момент, когда другой фигурант дела — экс-полицейский Алексей Каширин — наносил...