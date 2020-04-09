Дело «легенды Арбата» Эрмана передали в суд

https://static.news.ru/photo/121eacee-7b22-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы получил материалы дела Матфея Эрмана, который известен как «легенда Арбата». Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает ТАСС. По данным МК, Эрмана, который раньше носил фамилию Киселевич, уже судили за мошенничество с элитной недвижимостью. Он пытался присвоить квартиру женщины, и она умерла при невыясненных обстоятельствах. Кроме того, владельцем одного из жилых помещений, за аферу с которым судили мужчину, стал сотрудник полиции Денис Ромашкин, осуждённый за перестрелку у ресторана Elements.

Ранее NEWS.ru писал, что телефонные и интернет-мошенники рассылают сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции или карантина. Помимо этого, они обещают социальные выплаты доверчивым гражданам.