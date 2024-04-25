Дело Иванова, новости 25 апреля: новый фигурант, «Олимпситистрой», детали

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В чем его обвиняют, чем занималась его компания «Олимпситистрой» и где сейчас жена бывшего замминистра?

Кто стал третьим фигурантом в деле Иванова

Третьим фигурантом стал предполагаемый взяткодатель Александр Фомин, владелец строительной компании «Олимпситистрой». Суд сообщил, что он взят под стражу до 23 июня.

По данным следствия, Фомин освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с реконструкцией зданий. Кроме того, его подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее ТАСС сообщил, что «один из учредителей» «Олимпситистроя» дал обличающие показания против замминистра обороны Тимура Иванова. Кроме того, «Известия» сообщили, что личный друг задержанного замминистра обороны Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания.

Фото: t.me/moscowcourts* Александр Фомин

Как связаны три фигуранта в деле Тимура Иванова

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», все три фигуранта по делу Иванова связаны. Друг экс-замминистра Бородин — учредитель ООО «Волжский берег», которое до 2023 года принадлежало ООО «ОСС» («Оборонспецстрой»).

В свою очередь компания «Оборонспецстрой» вместе с Дмитрием Хаврониным являются учредителями ООО «Бригантина» (которым ранее владели Хавронин и Фомин, а с 2021 года — только Фомин). Кроме того, Хавронин и Фомин в равных долях владеют компанией «Олимпситистрой», которая часто выступала в качестве подрядчика Минобороны РФ, в том числе подрядчика «Военно-строительной компании» (ВСК), которая занималась восстановлением Мариуполя.

Фото: t.me/moscowcourts* Сергей Бородин

Кроме того, второй фигурант Бородин до 2016 года был среди учредителей кредитной компании ООО «МКК «Кредит Лайн», но потом уступил свою долю Светлане Маниович (Захаровой), бывшей супруге Тимура Иванова (они развелись в 2022 году, когда Иванов подпал под санкции Запада).

Telegram-канал SHOT отмечает, что экс-замминистра с Бородиным оказались кумовьями — крестили детей друг друга.

Что известно о компании «Олимпситистрой», чем она занималась

Readovka сообщает, что обвиняемому в даче взятки Фомину принадлежит 50% доли в ООО «Олимпситистрой» — 250 тыс. рублей в уставном капитале. Его совладелец, Дмитрий Хавронин, в уголовном деле замминистра не фигурирует.

Telegram-канал «Суверенная экономика» отмечает, что ООО «Олимпситистрой» выполнило 169 госконтрактов от Минобороны. По данным из открытых источников, в 2023 году доход фирмы составил 65 млрд рублей, в том числе 10,87 млрд рублей чистой прибыли.

24 января 2021 года бывший замминистра Иванов наградил арестованного сегодня Александра Фомина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение происходило в Национальном центре управления обороной. Telegram-канал Baza пишет, что награду Фомин получил за строительство многофункциональных медицинских центров во время пандемии COVID-19 в России.

Фото: t.me/moscowcourts* Александр Фомин

Кто адвокат Тимура Иванова, как он оправдывает подзащитного

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что экс-замминистра обороны мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков. Адвокат Иванова Денис Балуев подчеркнул в разговоре с ТАСС, что никаких денег в деле нет. РИА Новости пишет, что адвокат Мурад Мусаев также опроверг слухи о том, что экс-замминистра предъявили обвинение в госизмене.

«Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах», — сообщил Мусаев.

40-летний адвокат Мурад Мусаев известен по ряду резонансных уголовных дел. В частности, он защищал Умара Батукаева, которого обвиняли в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, защищал обвиняемых в убийстве Анны Политковской и защищал убийцу полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова.

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Что с счетами Тимура Иванова

Сообщается, что суд в Москве наложил арест на недвижимость, счета и активы замминистра обороны РФ Тимура Иванова, а также членов его семьи. Обеспечительные меры коснулись его жены, бывших супруг и пятерых детей.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, — все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — рассказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Где сейчас жена Тимура Иванова

Вскоре после задержания Иванова Telegram-канал Baza сообщил, что его бывшая жена Светлана Захарова «перестала выходить на связь с родственниками». Возникли предположения, что она могла быть задержана вместе с экс-замминистра.

25 апреля стало известно, что Захарова на свободе. Telegram-канал Diana Live сообщил, что ее видели на открытии выставки «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» в Музее Москвы.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

«Смело! На мероприятии также присутствовала Светлана Захарова, экс-супруга замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного накануне по делу о получении взятки в особо крупном размере», — сообщил канал.

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