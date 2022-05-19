Делали, как в 90-х: смогут ли присяжные разгадать все тайны Таганской ОПГ Мосгорсуд начал рассматривать дело одной из самых долгоживущих криминальных группировок России

Фото Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Таганской ОПГ, действовавшей в столичном регионе с начала 1990-х до 2019 года. На скамье подсудимых оказались 11 предполагаемых участников группировки, которые по версии следствия причастны к серии убийств, бандитизму и другим преступлениям. Генпрокуратура направила материалы дела в суд ещё в июне 2021 года, но заседания откладывались из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также сложностями с отбором присяжных. NEWS.ru вспомнил, чем известна Таганская ОПГ, сильно пережившая время расцвета постперестроечной оргпреступности, и какое отношение она имела к убийству вора в законе Деда Хасана.

Между Таганкой и «Афганцем»

Фигурантами громкого и увесистого дела, состоящего из 190 томов, стали предполагаемые лидеры группировки Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский), а также их подельники: Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Последний ранее уже был приговорён к 19 годам лишения свободы за убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году. Ещё один участник группировки — Юрий Малиновский — заключил сделку со следствием и дал силовикам важные показания. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство, по которому он уже получил 14 лет колонии.

Фигуранты дела Таганской ОПГ проходят обвиняемыми по статьям УК 105, 126, 158, 159, 159.2, 161, 163, 209, 210, 222, 222.1, 223 и 223.1 (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, похищение человека, кража, мошенничество, грабёж, вымогательство, бандитизм, организация и участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ). Активные члены сообщества были задержаны в 2019 году, с этого момента они содержались под стражей.

К созданию Таганской ОПГ в начале 1990-х был причастен вор в законе Андрей Исаев, известный также как Роспись. В авторитеты его произвёл лидер криминального мира — Япончик (Вячеслав Иваньков). Помимо Исаева, в группировку вошли другие «законники», которые стали её «сопредседателями», — Алексей Петров (Петрик), Пётр Науменко (Наум) и Виктор Коледов (Губа).

По одной из версий, изначально Таганская ОПГ занималась борьбой с кавказскими группировками и так называемыми лаврушниками и апельсинами — людьми, называвшими себя ворами в законе (в основном из Грузинской ССР), но по «понятиям» таковыми не являвшимися, потому что были либо самозванцами, либо приобрели себе высокий статус в криминальном мире за деньги. Позднее сообщество стало заниматься рейдерством. За это направление отвечали Жирный и Гриша Таганский, которые впоследствии стали во главе всей ОПГ, учитывая, что Наум погиб в 1994 году, Роспись — в 1997-м, а Губа и Петрик перебрались в Европу.

По версии следствия, не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев создал преступное сообщество с впоследствии убитыми Александром Грабером и Игорем Шиловым. В его состав также вошли Рабинович, Малиновский, Балашов, Гришин, Лукьянов, Русанов, Третьяк, Щербаков, Щукарев, Юхневич и Янбухтин. Своё название группировка получила из-за того, что одно время местом её сходок был располагавшийся на Таганке ресторан «Закарпатские узоры», закрывшийся в 2016 года. Также «таганские» обитали на рынке «Афганец» в районе Кузьминки. Впоследствии их «штабом» стал офис, арендованный в бизнес-центре «Башня-2000» на набережной Тараса Шевченко в столичном районе Дорогомилово.

Андрей Стенин/РИА Новости

На высоком уровне

Как рассказывал журналист-расследователь Ирек Муртазин, именно на рынке в Кузьминках Жирноклеев создал своеобразную «школу», куда привлёк отставников из спецслужб и ветеранов Афганистана. Они обучали «таганских» навыкам профессиональной разведки, ведению наружного наблюдения и охранной деятельности. Однако публицист приводит данные о том, что «таганские» затем сблизились с грузинскими ворами, что несколько противоречит изначальной «концепции» данной структуры, наоборот, воевавшей с кавказцами.

Молва о выпускниках «школы» быстро разошлась по криминальному миру. Благодаря «школе» «таганские» задружились с известными авторитетами: Тариэлом Ониани, Мерабом Джангвеладзе и его братом Леваном, Джамалом Микеладзе, которые начали обращаться к ним с заказами на ведение наблюдения за своими конкурентами. Тогда же в криминальных кругах пошли разговоры, что Жирноклеев работает «под прикрытием ГРУ», — вспоминал Муртазин.

Со ссылкой на неназваного офицера московского уголовного розыска (МУР) журналист отмечал, что однажды у милиции появилась оперативная информация о работе принадлежащего Жирноклееву автомобиля наблюдения, оснащённого аппаратурой для слежения и дистанционной прослушки. Когда сыщики остановили машину, они ахнули: транспортное средство было оснащено по последнему слову техники. Но вскоре оперативникам от руководства МУРа поступила команда срочно отпустить всех, потому что они якобы «взяли» технику ГРУ. Также Муртазин обращал внимание, что на версию о возможном «прикрытии» военной разведкой таганской группировки наводил тот факт, что в середине 1970-х Игорь Жирноклеев проходил срочную службу в 16-й бригаде спецназа ГРУ.

Как писал близкий к силовикам анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, направления, занимавшиеся прослушиванием и наружным наблюдением, координировал в Таганской ОПГ упомянутый Юрий Малиновский. В одном из постов канала утверждается, что во время обысков у фигурантов дела изъяли высококлассную аппаратуру, сравнимую по уровню с той, которой пользуются спецслужбы. В уголовном деле даже якобы есть сведения о том, что услугами наружки и прослушки группировки пользовались ГРУ и ФСБ.

О серьёзной организационно-технической базе Таганской ОПГ отмечали и в Генпрокуратуре, говоря о том, что Жирный с Гришей Таганским создали «обособленные структурные подразделения с конкретными функциональными обязанностями, прямой вертикалью подчинения, чёткой дисциплиной и внутренним распорядком». Они, по версии следствия, разрабатывали планы деятельности криминального сообщества, координировали его членов между собой и с участниками других группировок, снабжали сообщников оружием и обеспечивали их другими материально-техническими средствами, а также «распределяли финансовые средства между соучастниками за совершение конкретных преступлений».

Согласно отведённым ролям, Русанов, Третьяк и Юхневич вовлекали в состав преступного сообщества новых лиц, координировали их деятельность, получали от предпринимателей и юридических лиц деньги за оказание им криминального покровительства и защиты. При этом на указанных лиц, а также на Янбухтина и Щукарева возлагались функции по исполнению большинства убийств и других преступлений, сокрытию следов, — отмечали в Генпрокуратуре.

В свою очередь Малиновский и Юхневич, по версии следствия, координировали действия Щербакова, Лукьянова, Балашова, занимавшихся наружным наблюдением за жертвами и разработкой путей отхода после совершения преступлений.

В 2003–2017 годах в Москве соучастники по указанию Жирноклеева и Рабиновича совместно с другими членами сообщества участвовали в убийстве Владимира Рощина на шоссе Энтузиастов, похищении и убийстве Сергея Скорнякова на улице Зеленодольской, убийстве директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлёва на улице Новочеремушкинской, убийстве юриста ОАО «Универмаг „Москва“» Андрея Бралюка на улице Ельнинской, убийстве Армена Аванесова, тело которого было найдено на улице Люблинской, убийстве адвоката Натальи Вавилиной на Алтуфьевском шоссе, а также в похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского, происходившими в Ярославской и Московской областях, — заявляют представители обвинения.

Помимо этого, в 2004–2006 годах Жирный и Гриша Таганский незаконно завладели зданием ОАО «Роспищепром» в центре Москвы, а в 2012–2020 годах Жирноклеев, Русанов, Третьяк и Юхневич мошенническим путём похитили более 5 млн рублей, выделенных из бюджета для ежемесячных и единовременных социальных выплат людям с ограниченными возможностями, следует из обвинительного заключения.

В материалах дела упоминается и вор в законе Аслан Усоян, более известный как Дед Хасан, которого застрелили в Москве в начале 2013 года. По данным прокуратуры, «таганцы» следили за криминальным лидером и передали его оппонентам данные о местонахождении авторитета, а также пистолет, ставший орудием убийства. По данным канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на показания Юрия Малиновского, слежка за Усояном перед его гибелью велась по приказу Жирноклеева. Последний якобы распорядился выделить на операцию из арсенала группировки автомат «Вал».

Примечательно, что упомянутый в рассказе Ирека Муртазина Тариэл Ониани по прозвищу Таро, с которым контактировали «таганские», возглавлял враждебный Усояну воровской клан. Инсайдеры разных СМИ в силовых ведомствах также утверждали, что заказчиком преступления мог быть также указанный выше вор в законе Мераб Джангвеладзе, который входил в «объединённую оппозицию» клана Деда Хасана.

При этом сами фигуранты дела вины не признают. Как пишет «Коммерсант», когда гособвинитель зачитывал обвинение в Мосгорсуде и коснулся эпизода с Асланом Усояном, один из подсудимых попытался прервать его, предложив сказать присяжным, «кто убил Хасана, а то на нас подумают» (расследование убийства вора в законе в 2015 году было приостановлено «в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности»).

Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Забытый свидетель

Как утверждает Telegram-канал ВЧК ОГПУ, одним из потерпевших и свидетелей по делу Таганской ОПГ стал бизнесмен, соучредитель компании «Колар» Андрей Волонтир. У него «таганские» отобрали земельные участки в Подмосковье, и он якобы долгое время участвовал в оперативных мероприятиях ФСБ, записывая разговоры с оперативниками, а также различными чиновниками, связанными с расследованием. Из обнародованных каналом записей Волонтира следует, что в материалах оперативников, занимавшихся делом таганской группировки, якобы фигурируют фамилии двух лиц, некогда связанных с вице-премьером Викторией Абрамченко — Парвиза Тухтасунова и Артура Салгереева.

Помимо многочисленных убийств «таганским» инкриминируют и ряд экономических преступлений, в частности захват имущества (земельных участков) компании «Колар». За экономический блок в ОПГ отвечал Владимир Греков, который объявлен в международный розыск. Когда стало понятно, что «таганские» под предводительством Грекова вот-вот заполучат земельные участки, было принято решение землю с «Колар» перевести на физическое лицо. Переход прав собственности состоялся, но через два дня запись о переходе прав собственности в Росреестре по Московской области, который возглавлял Алексей Абрамов, просто удалили, землю вернули на «Колар» и наложили арест в интересах «таганских», — писал ВЧК-ОГПУ.

По неподтверждённым данным Telegram-канала, на одной из аудиозаписей Волонтира Абрамов говорит, что якобы Абрамченко, которая на тот момент возглавляла Росреестр, «приставила к нему» Салгереева, потребовавшего удалить записи на земельные участки с ценой. После этого Абрамова вызвал Тухтасунов, занимавший пост помощника главы Росреестра, который вместе с Салгереевым стал «обрабатывать» Абрамова, чтобы тот «не вздумал восстанавливать запись».

Авторы канала утверждают, что когда в 2019 году были арестованы лидеры Таганской ОПГ, силовики заинтересовались махинациями, а в руководстве Росреестра попытались переложить ответственность за манипуляции с записями на Абрамова. В итоге его уволили из ведомства за пользование служебной машиной в нерабочее время на больничном. О каких-либо санкциях в отношении Салгереева и Тухтасунова неизвестно.

Кроме этого, ВЧК-ОГПУ публиковал аудиозапись разговора Андрея Волонтира с неким сотрудником управления «К» ФСБ. Ему предприниматель жаловался на представителей СК, которые якобы берут деньги у «таганских» и предоставляют им различную информацию.

Между тем Андрей Волонтир в 2020 году сам стал фигурантом довольно странного уголовного дела о коммерческом подкупе, связанном со спором вокруг одного из земельных участков. Бизнесмена отправили в СИЗО, где он объявлял сухую голодовку и совершал попытки суицида, после чего его переводили в психиатрическое отделение.

Место покушения на предполагаемого криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в центре Москвы, 2010 год Андрей Стенин/РИА Новости

Испанский след

По мнению Ирека Муртазина, Таганскую ОПГ разгромили благодаря правоохранительным органам Испании, которые летом 2018 года передали Генпрокуратуре материалы, собранные в рамках спецоперации против «русской мафии» под названием Dirieba. Началась она в 2013 году с задержания в Пальма-де-Майорке 12 выходцев из РФ, которых силовики Испании сочли причастными к Таганской ОПГ. Одним из них оказался бывший руководитель московского ликёроводочного завода «Кристалл» Александр Романов, который до переезда в Европу отсидел три с половиной года в России за крупное хищение.

В Испании Александр Романов вновь оказался за решёткой — в 2016 году он получил три года и девять месяцев тюрьмы за отмывание доходов. Со ссылкой на закрытые документы испанских силовиков агентство Bloomberg и российская «Новая газета» утверждали, что Романов якобы связан с экс-сенатором и зампредом ЦБ Александром Торшиным, по неподтверждённой информации дававшим указания «таганцам» заниматься отмыванием вывезенных из России капиталов. Сам россиянин опровергал свою связь с оргпреступностью. Также он стал известен как «покровитель» россиянки Марии Бутиной, отсидевшей небольшой срок в американской тюрьме по обвинению в заговоре против США и работе в качестве иноагента, а недавно ставшей депутатом Госдумы от «Единой России».