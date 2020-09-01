Давшего отпор грабителям бизнесмена застрелили в Татарстане

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В Бугульме возле ресторана «Аристократ» застрелили предпринимателя Евгения Дедадина. Мужчина стал известен после того, как в 2018 году убил двух грабителей, проникнувших к нему в дом.

По данным издания «Реальное время», правоохранители не исключают , что бизнесмену могли отомстить приятели погибших два года назад злоумышленников.

Дадина госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ, где он скончался. По информации издания «Бизнес Online», полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

В 2018 году на бизнесмена напали злоумышленники. Они залезли в дом и связали семью предпринимателя. Дедадину удалось освободиться. Он ударил двоих злоумышленников ножом, они скончались. Сам бизнесмен тогда получил ранение. Против Дедадина возбудили уголовное дело, но позже решение было отменено прокуратурой Татарстана.

NEWS.ru писал, что в Москве из реки вытащили тело бизнесмена Дениса Щепетьева. Мужчина возглавлял занимавшуюся информационной безопасностью компанию.