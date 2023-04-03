Подозреваемая в покушении на Владлена Татарского: фотогалерея Объявлено о задержании девушки, предположительно, участвовавшей в теракте

Фото: Страница Дарьи Треповой во "ВКонтакте"

Дарья Трепова

Силовики объявили о задержании Дарьи Треповой, объявленной в розыск по подозрению в подрыве военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский. После инцидента в петербургском кафе СК завёл уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

По данным СМИ, в шестом часу вечера 2 апреля Дарья Трепова зашла в заведение с коробкой, в которой находился позолоченный бюст военкора, начинённый взрывчаткой. Девушка вручила скульптуру Татарскому, в руках у которого арт-объект был взорван. Также пострадали 32 человека, среди них 10 — в тяжёлом состоянии. У всех зафиксированы множественные ранения и ожоги.

Сама Трепова «незаметно скрылась с места происшествия», а Татарский получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным издания Baza, один из гостей встречи с военкором сразу после взрыва схватил её за руку, но девушка смогла убежать «прямо по стульям и столам».

«Сначала девушку отказались пропускать со статуэткой. Затем, по словам очевидцев, она начала диалог с самим Татарским. Судя по его реакции, военкор был знаком с Треповой, но называл её Настей. Он сам попросил принести статуэтку к нему. Подарок открыли, распаковали, Татарский повертел его в руках. В этот момент Трепова явно нервничала. Владлен предложил ей сесть рядом, но девушка отказалась и предпочла сесть подальше — сказала, что сядет на „королевский трон“ сзади», — говорится в публикации.