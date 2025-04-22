«Чтобы не потерять»: россиянин приковал к себе отрезанную поездом руку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователи транспортного управления СКР разбираются со странной историей из Пензенской области. На одном из перегонов железной дороги задержали мужчину, чья рука только что была отрезана составом поезда. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Уголовное дело

21 апреля в Пензенской области местные жители стали свидетелями того, как мужчина прогуливается с отрубленной рукой, которая была прицеплена к целой руке наручниками. При этом уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности, о чем сообщили в Следственном комитете.

«Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — рассказали в центральном управлении МСУТ СК России.

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Несчастный случай или членовредительство

Инцидент произошел на перегоне между станциями Лунино и Гольцовка. Под какой именно состав попал мужчина, неизвестно. Но местные жители предполагают, что пострадавший мог сделать это специально.

«Потом отрезанную руку он приковал наручниками к здоровой и так ходил по поселку», — рассказал очевидец в Telegram-канале «ЧП Пенза».

Другие Telegram-каналы утверждали, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в СКР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Чтобы не потерять»

Очевидцы в Сети утверждают, что после получения травмы мужчина пристегнул оторванную руку к другой, «чтобы ее не потерять». Также на нем была плетка, утверждают авторы Telegram-канала «Пенза Новости».

Очевидцы вызвали на место машину скорой медицинской помощи и полицейских в селе Манторово, где остановился ампутант. Мужчину доставили в больницу. Удалось ли ему сохранить конечность, пока неизвестно. Но, скорее всего, рука нежизнеспособна, учитывая, что скорую ждали более часа.

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