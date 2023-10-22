Что известно о жестокой ОПГ из Подмосковья: где и кого убивали «Северские» Следователи раскрыли детали ареста банды, на счету которой более 30 убийств

Фото: СК РФ по Московской области

Дмитрий Гладышев

Правоохранительные органы задержали членов банды «Северские», на счету которой десятки убийств и покушений. Их не могли поймать более 20 лет, преступники держали в страхе бизнесменов в Сергиевом Посаде. Что известно про эту ОПГ?

Откуда пошло название «Северские»

Организованная криминальная группировка во главе с Виктором Лазовским сложилась в конце 1990-х годов, когда несколько знакомых с детства молодых людей из Сергиева Посада, увлекавшихся спортом, решили зарабатывать криминальными делами. Их главным промыслом на начальном этапе стал рэкет: бандиты присваивали бизнес, вымогали деньги у коммерсантов «за защиту» и активно конкурировали с другими ОПГ. Свое название группировка получила из-за ресторана «Север» в центре Сергиева Посада, где любили собираться члены банды.

Как рассказал глава Первого управления по расследования особо важных дел Следственного комитета РФ Антон Сероус, гангстеры из Подмосковья действовали хитро, превращая бизнесменов в своих должников, а потом заставляя их отдавать ОПГ свой бизнес. В конечном счете их сфера влияния и доходы быстро росли, все новые коммерсанты подчинялись их воле, и вскоре бизнесмены в Сергиевом Посаде не рисковали открывать новые дела, не получив одобрения со стороны «Северских». Начали они с владельцев продуктовых ларьков и сувенирных лавочек, а позже перешли на крупные сетевые магазины.

Фото: СК РФ по Московской области Виктор Лазовский

Чем известна банда из Сергиева Посада

В 1997 году рэкетиры совершили первое убийство — по приказу Лазовского был устранен авторитетный участник ОПГ из-за критики. В дальнейшем таких убийств было больше, поскольку «Северские» расправлялись со своими конкурентами из Московской, Костромской, Ярославской и Владимирской областей.

Банда отличалась хорошей организацией, ее участники знали свои роли — киллеров, рэкетиров, «переговорщиков», был специальный «казначей», который отвечал за управление денежными средствами. Для того чтобы не привлекать внимания полиции, в банду не брали людей с криминальным прошлым, вместо этого находили людей с чистой биографией, которым обещали возможность крупно заработать. Убийства и нападения проводились только после тщательной подготовки, а после бандиты мгновенно скрывались на автомобиле. Тщательно подбирали и следили за состоянием своего вооружения, следователи изъяли более 40 его единиц. Меры предосторожности помогали членам группировки годами оставаться на свободе. Даже после того, как создатель банды Виктор Лазовский был убит своими подельниками во главе с Дмитрием Гладышевым.

Фото: СК РФ по Московской области

Кого из членов ОПГ и к каким срокам успели приговорить

В течение 20 лет по преступлениям, связанным с бандой «Северские», было возбуждено 30 уголовных дел. В единое производство они были объединены лишь в 2019 году, когда стало ясно, что убийства и нападения в нескольких регионах связаны между собой. В том же году банда совершила последнее убийство — был устранен их же киллер, на которого вышло следствие. Это не помогло, и членов банды смогли арестовать.

Сейчас тюремные сроки получили уже семь членов ОПГ «Северские», еще трое дожидаются приговора от Московского областного суда. Членов банды ждут крупные сроки. Так, киллера банды Алексея Воронина приговорили к 14 годам в колонии строгого режима, другой член ОПГ Андрей Кукушкин получил 17 лет.

Читайте также:

Нападение мигрантов на детей в Самаре: как накажут, реакция Бастрыкина

Ошибки, подлоги и пытки: как поймали маньяка Чикатило

В Екатеринбурге отпустили авторитета, задержанного с пистолетами Макарова