Членовредитель выгуливал руку, садист надругался над псом: дикие ЧП за день

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Под Пензой мужчина гулял с отрубленной рукой по деревне, в Подмосковье неизвестный надругался над псом, в Челябинске дети нашли в заброшенном здании трупы двух девушек — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина с плеткой лишился руки под Пензой

21 апреля в Пензенской области местные жители стали свидетелями того, как мужчина прогуливается с отрубленной рукой, которая была прицеплена к целой руке наручниками. При этом уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности, о чем сообщили в Следственном комитете.

«Ульяновским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — рассказали в центральном управлении МСУТ СК России.

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Инцидент произошел на перегоне между станциями Лунино и Гольцовка. Под какой именно состав попал мужчина, неизвестно. Но местные жители предполагают, что пострадавший мог сделать это специально.

Очевидцы в Сети утверждают, что после получения травмы мужчина пристегнул оторванную руку к другой, «чтобы ее не потерять». Также на нем была плетка.

Зоофил изнасиловал собаку в Подмосковье

В подмосковном поселке городского типа Томилино изнасиловали пса породы джек-рассел-терьер по кличке Джек. Хозяева просят соседей посмотреть камеры видеонаблюдения за период с 09:00 до 23:00 от 19 апреля, чтобы установить, кто мог надругаться над животным. Уточняется, что здоровью пса нанесен непоправимый урон.

«На улице Пионерской украли собаку. Джеку нанесли резаную рану вокруг анального отверстия, повредили прямую кишку. Изнасиловали в презервативе, ветеринары сказали, что это сделал человек. Нашли его на улице Гаршина, в подъезде дома № 6», — рассказали хозяева.

Пса нашли ночью местные жители и приютили. Тот прижимал хвост. На первичном обследовании ветеринары заявили, что «действовал профессионал», судя по тому, как насильник оперировал ножом.

Двух мертвых девушек нашли на заброшке в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска дети обнаружили в заброшенном здании тела двух девушек 18 и 19 лет. Предположительно, смерть не носит криминального характера. Рассматривается версия о суициде.

По данным агентства, девушки умерли в один час. Также источники агентства утверждают, что девушек связывала «не только дружба».

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