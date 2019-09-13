https://static.news.ru/photo/c5c4791c-d673-11e9-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa

Минюст США открыл расследование в отношении Национального олимпийского комитета США по подозрению в сексуальных домогательствах и финансовых преступлениях.

Уточняется, что речь идёт о руководителях федераций гимнастики и тхэквондо, которые, как предполагают следователи, не препятствовали насилию над несовершеннолетними, пишет WSJ .

Как писал News.ru ранее, полузащитник футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» (Турция) Арда Туран, который принадлежит «Барселоне», приговорён условно к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение.