https://static.news.ru/photo/dd71ea42-d57c-11e9-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело по факту хищения государственных средств возбуждено в Ингушетии. Деньги были выделены на снижение безработицы в регионе.

СК расследует хищение более 4,4 миллиона рублей, сообщается на сайте местной прокуратуры.

По версии ведомства, Центр занятости республики заключил договор об обучении работников с ООО «Пифагор» и перечислил туда деньги. Компания, в свою очередь, подписала соответствующее соглашение с ООО «Технофуд» из города Мытищи Московской области.

Однако в платёжных документах были указаны данные людей, не обращавшихся за помощью в госучреждение. Они не проходили обучение и не получали соответствующие пособия.

Ранее News.ru писал, что по подозрению в крупных махинациях вокруг работ по реконструкции резиденции главы государства «Ново-Огарёво» были задержаны совладелец «Балтстроя» Дмитрий Сергеев, а также топ-менеджеры этой компании Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.