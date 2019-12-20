https://static.news.ru/photo/eed94b3e-23e9-11ea-ac2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношение начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Дагестану. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем ущерб в размере 22 млн рублей.

Об этом «Интерфаксу» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. Он уточнил, что фигурантами дела стали начальник расположенной в селе Касумкент межрайонной инспекции ФНС, его заместитель и два госинспектора из отдела контрольной работы. Следствие считает, что они ввели в информационную систему ложные сведения о погашении задолженностей на сумму 22 млн рублей за 2017-2018 года.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. В домах подозреваемых прошли обыски, трое из них задержаны.

Ранее в декабре, как передавал NEWS.ru, в Дагестане задержали мужчину, который который организовывал сборы денег в интересах террористических структур под видом благотворительности.