Следственные органы возбудили уголовное дело в отношение начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Дагестану. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем ущерб в размере 22 млн рублей.
Об этом «Интерфаксу»
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ. В домах подозреваемых прошли обыски, трое из них задержаны.
Ранее в декабре, как передавал NEWS.ru, в Дагестане задержали мужчину, который который организовывал сборы денег в интересах террористических структур под видом благотворительности.
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