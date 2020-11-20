Четверых бывших зэков задержали по делу о терроризме

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Силовики задержали четверых человек, отбывавших наказание в исправительной колонии в Калмыкии, в рамках расследования уголовного дела о создании террористического сообщества и участия в нём (ч.ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ).

Два человека были задержаны непосредственно при освобождении после отбытия наказания. Следствие планирует ходатайствовать об избрании всем четверым меры пресечения в виде ареста.

Согласно материалам уголовного дела, в 2013 один из заключённых ФКУ ИК-2 в Калмыкии Шахбан Гасанов, отбывавший срок за нелегальный оборот оружия, создал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, в состав которого вошло более 100 человек.

После освобождения в 2015 году он уехал на родину в Дагестан, где объявил себя амиром (руководителем) одного из незаконных вооружённых формирований, действовавшего в республике. В марте того же года он был ликвидирован в Хасавюрте.

В ходе обысков, которые проводились в колонии, была обнаружен и изъята экстремистская литература и символика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В общей сложности, по делу в качестве обвиняемых и подозреваемых привлекаются 44 человека, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что две экстремистские ячейки были ликвидированы в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Они являлись частью запрещённого в России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра». В общей сложности силовики задержали более 20 человек.