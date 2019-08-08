https://static.news.ru/photo/3128bda0-b9fd-11e9-b08f-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета более 200 млн рублей.

О финансовой операции футболиста стало известно после того, как в суд в рамках раздела имущества передали выписки банковских операций. В феврале 2019 года Никулинский суд Москвы расторг брак футболиста и его жены Дарьи. Теперь Глушаков обязан выплачивать алименты в размере трети от собственных доходов и 100 тысяч ежемесячно, пока младшая дочь футболиста не достигнет трёхлетнего возраста, сообщает РЕН ТВ .

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