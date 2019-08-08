Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков вывел из семейного бюджета более 200 млн рублей.
О финансовой операции футболиста стало известно после того, как в суд в рамках раздела имущества передали выписки банковских операций. В феврале 2019 года Никулинский суд Москвы расторг брак футболиста и его жены Дарьи. Теперь Глушаков обязан выплачивать алименты в размере трети от собственных доходов и 100 тысяч ежемесячно, пока младшая дочь футболиста не достигнет трёхлетнего возраста, сообщает
Ранее News.ru писал, что петербуржцу грозит колония из-за выброшенной с 15-го этажа бутылки, которая упала на прохожего. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.