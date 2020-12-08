Бывший хабаровский губернатор Ишаев возместил «Роснефти» 7,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5086b9d6-3945-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Ишаев перевёл на счета «Роснефти» 7,5 млн рублей — именно такую сумму ущерба ему вменяет обвинение. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Вся вменяемая сумма перечислена дочерью Ишаева на счёт компании «Роснефть», — сказал представитель потерпевшей стороны Сергей Попов.

При этом Попов заявил, что компания оценивает ущерб от действий Ишаева и Кондратова почти вдвое больше того, что заявила прокурор — 15,1 млн рублей.

Сумма ущерба складывалась не только из завышения стоимости арендной платы, но и завышения площади помещения: компания арендовала 280 кв. м, тогда как аудиторской проверкой выявлено, что для представительства компании было достаточно всего 130 кв. м, — пояснил он.

Сумму гражданского иска к фигурантам представитель «Роснефти» обещал объявить позднее.

8 декабря в Замоскворецком суде началось рассмотрение уголовного дела против Виктора Ишаева и Геннадия Кондратова по существу.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.