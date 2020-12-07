Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев не признал вину в растрате

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В квартире на территории турецкого города Анкара было обнаружено тело гражданки РФ Веры Ч. По информации от местной полиции, в смерти женщины подозревают её мужа, турка Салиха Г.

В последнее перед кончиной время россиянка находилась с мужем в бракоразводном процессе. Женщина неоднократно жаловалась правоохранителям на то, что супруг регулярно её избивает. Кроме того, жертва домашнего насилия обращалась за...