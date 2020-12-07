Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев не признал вину в растрате

Обвиняемый в растрате бывший губернатор Хабаровского края, экс-министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев не признал вину в суде, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.
Конечно, не признаю. Полная чушь. Я в своей жизни много проработал, никогда не крал, не врал, не предавал. Моя совесть чиста. Уголовное дело носит заказной характер. Оно сформировано на надуманных обстоятельствах. Я считаю, что уголовное дело должно быть прекращено, — заявил он.
Второй фигурант Геннадий Кондратов признал вину в растрате в полном объёме.
8 декабря в Замоскворецком суде началось рассмотрение уголовного дела против Виктора Ишаева и Геннадия Кондратова по существу.
Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.
Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в крупном мошенничестве.