Участники преступного сообщества, занимавшегося хищением сбережений и недвижимости умерших москвичей, задержаны в столице РФ.
Об этом «Интерфаксу»
В правоохранительных органах считают, что организатором банды является бывший актёр, снявшийся в «нескольких культовых фильмах прошлых лет». Имя актёра в полиции не назвали.
Организатор преступного сообщества также разработал схему по присвоению имущества состоятельных лиц, у которых нет наследников, выяснило следствие. Злоумышленники проникали в жилище умерших владельцев квартир и забирали документы на право собственности. Затем участники группы оформляли документы с целью выдать себя за наследников и через суд получали права на недвижимость.
Против руководителя и участников банды возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Как ранее писал NEWS.ru, российские мошенники всё чаще используют новейшие технологии в своих противозаконных деяниях. Так, по данным ЦБ РФ, возросло число преступлений с использованием криптовалютных пирамид.
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