https://static.news.ru/photo/c51162d0-5a32-11ea-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники преступного сообщества, занимавшегося хищением сбережений и недвижимости умерших москвичей, задержаны в столице РФ.

Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Согласно озвученным ею данным, подозреваемые осуществляли перевыпуск SIM-карт, владея базой данных одного из мобильных операторов. Затем они заходили в банковские приложения и присваивали деньги на счетах.

В правоохранительных органах считают, что организатором банды является бывший актёр, снявшийся в «нескольких культовых фильмах прошлых лет». Имя актёра в полиции не назвали.

Организатор преступного сообщества также разработал схему по присвоению имущества состоятельных лиц, у которых нет наследников, выяснило следствие. Злоумышленники проникали в жилище умерших владельцев квартир и забирали документы на право собственности. Затем участники группы оформляли документы с целью выдать себя за наследников и через суд получали права на недвижимость.

Против руководителя и участников банды возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как ранее писал NEWS.ru, российские мошенники всё чаще используют новейшие технологии в своих противозаконных деяниях. Так, по данным ЦБ РФ, возросло число преступлений с использованием криптовалютных пирамид.