Бывшего замглавы Спецстроя Мордовца приговорили к 13,5 года колонии

https://static.news.ru/photo/9194f47c-6a3e-11eb-9469-96000091f725_660.jpg Александр Мордовец Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима бывшего заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), руководителя оперштаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца.

Мордовца признали виновным в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. В ходе процесса был доказан факт получения взятки в размере 32 млн рублей, передаёт ТАСС.

Помимо срока в колонии Мордавцу присудили штраф в размере трёхкратной суммы взятки, также его на шесть лет лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Ещё одному фигуранту того же разбирательства — гендиректору ООО «Строймонолит-14» Олегу Щурову назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее бывший подрядчик на строительстве космодрома Восточный Виталий Гинзбург получил временное убежище в Чехии, писал NEWS.ru. Российские власти объявили Гинзбурга в международный розыск и заочно арестовали. Ему вменяют хищения и невыплату кредита, ущерб от его действий оценивается в 680 млн рублей.