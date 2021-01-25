Бывшего мэра Туапсе Зверева приговорили к пяти годам колонии

https://static.news.ru/photo/5bfd0576-5eee-11eb-9502-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зверев Фото: admtuapse.ru

Бывшего мэра Туапсе 63-летнего Владимира Зверева приговорили к пяти годам колонии общего режима. Туапсинский городской суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Зверева В. К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, и по совокупности совершённых преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует ТАСС пресс-службу инстанции 25 января.

Владимир Зверев руководил Туапсе до августа 2019 года, когда его задержали сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. По информации оперативников, экс-мэр получил взятку в размере 1,6 млн рублей, его подчинённые — около 300 тыс. рублей.

Силовики также считают, что подозреваемый передал в аренду на 49 лет бизнесмену, минуя положенные торги, муниципальный земельный участок по заниженной стоимости.

Кроме того, начальницу отдела имущественных и земельных отношений горадминистрации приговорили к 7,5 года колонии, руководителя муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление земельных ресурсов» — к 4 годам. Также бывших чиновников оштрафовали на 7 млн рублей в общей сложности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Дагестане суд арестовал на два месяца заместителя начальника отдела 1-го управления Федерального казначейства по республике Магомеда Ашаханова. Ранее он был задержан с поличным. О задержании Ашаханова стало известно 22 января. Сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали чиновника в его служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тысяч рублей.