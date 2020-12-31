Бывшего главу УФСИН Северной Осетии приговорили к 2,5 годам колонии

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Суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрия Емельянова.

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает республиканское СУ СК РФ. Также с Емельянова взыщут сумму причинённого им ущерба в размере 3 млн рублей.

Как установило следствие, в апреле 2019 года исправительная колония № 1 по указанию Емельянова заключила контракт с ООО «Русбилд» на проведение капитального ремонта общежитий для спецконтингента. Осуждённый, заведомо зная, что фирма не выполнила капремонт, приказал начальнику колонии перечислить 3 млн рублей на счёт «ООО «Русбилд».

По данным из открытых источников, Емельянов начал трудовую деятельность в органах уголовно-исправительной системы в 1994 году. Начальником УФСИН по Республике Северная Осетия-Алания он стал в 2016 году, передаёт РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, 25 декабря бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер задержан полицией по подозрению в злоупотреблении полномочиями.