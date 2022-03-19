В Приморье задержан бывший директор департамента образования администрации региона. Его подозревают в убийстве собственной супруги в 2013 году. Также предполагается, что он инсценировал нападение на самого себя. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2013 году следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту убийства во Владивостоке супруги бывшего директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 14 июня в жилом доме на проспекте Красного Знамени. Её супруг с признаками удушения без сознания был госпитализирован. Следователи отрабатывали несколько версий случившегося нападения, в том числе с целью ограбления, из личной неприязни и в связи с профессиональной деятельностью супругов.

В настоящее время 50-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении убийства жены. Предполагается, после убийства женщины подозреваемый инициировал нападение на себя и тем самым ввёл правоохранителей в заблуждение.

По версии следствия, 14 июня 2013 года в квартире, где проживали супруги, между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес три удара ножом в область грудной клетки супруги, от полученных ранений она скончалась, — сообщает следствие.

С подозреваемым проведена проверка показаний на месте, он подробно рассказал, как совершил преступление. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виталий Оноприенко в 2011–2012 годах возглавлял департамент образования и науки администрации Приморского края. После этого возглавил колледж сервиса и дизайна ВГУЭС. Его жена Людмила работала учителем в одной из школ города. У супругов есть несовершеннолетний сын.

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