Бывшего депутата КПРФ приговорили к 11 годам колонии за вымогательство

Мещанский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего депутата Госдумы от КПРФ Леонида Маевского за вымогательство у акционеров «Альфа-Групп» и компании «А1» $37,5 млн, сообщает «Коммерсант». По 10 лет получили два фигуранта уголовного дела — сотрудник «Юнитайл» Максим Букин и юрист Владимир Афонькин. Осуждённые будут отбывать срок в колонии строгого режима.

К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» Леонида Маевского. Он признан виновным в вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-Групп» и компании «А1» Михаила Фридмана и Петра Авена, — говорится в сообщении.

В отношении фигурантов рассматривалось дело о вымогательстве имущества в особо крупном размере (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По информации из материалов дела, преступление было совершено в период с 31 октября 2018 года по 8 ноября того же года.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва с 1999 по 2003 год. В нижней палате парламента он был членом фракции КПРФ.

Ранее сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали подозреваемого в вымогательстве 37 миллионов рублей, который в преступных кругах известен как «решала» по кличке Быстроногий Абелардо. В рамках спецоперации силовики подходят к мужчине, надевают на него наручники и просят представиться. Преступник был задержан на парковке гипермаркета после получения трёх миллионов рублей. Вместе со злоумышленником были арестованы его подельники.